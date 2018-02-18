Индия запланировала на апрель 2018 года экспедицию на Луну

Эту идею выдвинула индийская организация, специализирующаяся на исследовании космического пространства. Инженеры компании наметили запуск миссии, именуемой «Чандраян-2» с небольшим луноходом на борту.

Пойда Анна

Эту информацию обнародовал Джитендра Сингх, занимающий пост министра энергетика страны, а также участвующий в решении космического вопроса. Миссия «Чандраян-2», назначенная на апрель текущего года, при этом специалисты настроены крайне позитивно, поскольку в рамках предыдущей миссии им удалось обнаружить на поверхности Луну воду. По мнению Джитендра Сингха, данная миссия имеет первостатейное значение для Индии, более того, по важности ее даже можно сравнить с проектом, специализирующемся на высадке человека на Луне.В свою очередь, «Чандраян-2» представляет собой довольно трудное задание, так как ученым надо не просто посадить спутник, но и доставить в указанный пункт луноход, необходимый для разных целей.