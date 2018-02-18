В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Индия запланировала на апрель 2018 года экспедицию на Луну

Индия запланировала на апрель 2018 года экспедицию на Луну

Вчера, 20:02
Эту идею выдвинула индийская организация, специализирующаяся на исследовании космического пространства. Инженеры компании наметили запуск миссии, именуемой «Чандраян-2» с небольшим луноходом на борту.

Индия запланировала на апрель 2018 года экспедицию на Луну

 

Эту информацию обнародовал Джитендра Сингх, занимающий пост министра энергетика страны, а также участвующий в решении космического вопроса. Миссия «Чандраян-2», назначенная на апрель текущего года, при этом специалисты настроены крайне позитивно, поскольку в рамках предыдущей миссии им удалось обнаружить на поверхности Луну воду. По мнению Джитендра Сингха, данная миссия имеет первостатейное значение для Индии, более того, по важности ее даже можно сравнить с проектом, специализирующемся на высадке человека на Луне.

В свою очередь, «Чандраян-2» представляет собой довольно трудное задание, так как ученым надо не просто посадить спутник, но и доставить в указанный пункт луноход, необходимый для разных целей.
Пойда Анна
Новости по теме
Подробности секретной миссии СССР на Луне: О чем умалчивали спецслужбы?
Подробности секретной миссии СССР на Луне: О чем умалчивали спецслужбы?

РКС рассекретили подробности секретной миссии «Луноход-2».

Ученые нашли на орбите Луны потерянный восемь лет назад зонд
Ученые нашли на орбите Луны потерянный восемь лет назад зонд

Специалисты Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) NASA нашли на орбите Луны сателлит "Чандраян-1", который почти десять лет назад

На 2019 год Индия запланировала космическую экспедицию к Солнцу
На 2019 год Индия запланировала космическую экспедицию к Солнцу

Индия к 2017 году готовится к освоению Луны, а уже на 2019 год сформирует исследовательскую экспедицию к Солнцу, сообщают местные СМИ со ссылкой на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости