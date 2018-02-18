«Капсулы времени» из космоса помогут понять, как возникла жизнь на Земле

«Капсулы времени» в виде астероидов дадут понять, как зародилась жизнь в Солнечной системе в период ее возникновения. Об этом рассказали научные сотрудники Технологического института Джорджии.

Никита Готский

По словам ученых, на летающие в космосе астероиды необходимо смотреть, как на своеобразные «капсулы времени», которые покажут, какие виды молекул возникли на заре зарождения Солнечной системы. Найденные в данных внеземных объектах соединения говорят о том, что они имелись в космических камнях до появления жизни на Земле. Такие знания дадут возможность специалистам определить условия для формирования аминокислот, из которых позже появились пептиды.Ученые изучают астероиды на протяжении многих лет, поэтому они имеют некое представление о том, какие молекулы имелись на Земле во время возникновения живых созданий на планете. Данные болидов могут опровергать или подтверждать верность научных моделей, также нужно отличать типы соединений: некоторые из них ничего не скажут о зарождении жизни.