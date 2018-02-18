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| | Учёные: Фруктовый сок может навредить здоровью

Учёные: Фруктовый сок может навредить здоровью

Вчера, 19:00
Американские ученые изучили воздействие фруктовых соков на организм человека и пришли к сенсационному заключению. Оказывается, такие напитки могут навредить здоровью, если употреблять неправильно.

Учёные: Фруктовый сок может навредить здоровью

 

Специалисты отмечают, что не стоит пить фруктовый сок натощак. Подчеркивается, в утренние часы организм не справится с фруктозой. Сахар, который содержат эти напитки, переваривается в тонком кишечнике с помощью имеющихся там ферментов.

Проводя эксперименты на лабораторных грызунах, ученые сделали вывод, что при переваривании соков перед приемом иной пищи гибнут полезные для организма бактерии. После того, как большая часть сока переварилась в тонком кишечнике, остатки попадают в толстый, а имеющиеся там микроорганизмы не справляются с таким сахаром, что и приводит к их уничтожению. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от фруктового сока на завтрак. Его можно употреблять, но после приема пищи и в небольших дозах.
Дарья Светозарова
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