Астрономы запустят зонд TES для поиска экзопланет

Космический зонд TESS буде запущен для поиска экзопланет. Американские исследователи начали подготовку по его запуску в космос.

Никита Готский

По имеющимся данным, аппарат сумеет вести наблюдение за 200 тысячами звезд и космических объектов, которые находятся в их окрестности. Зонд работает при помощи транзита, когда световой поток звезды фиксируется на протяжении длительного временного периода, а астрономы анализируют процесс и время ослабления выбрасываемого блеска транзитом.Дабы зонд имел возможность отслеживать экзопланеты, которые проходят по диску светила, в него внедрят четыре телескопа. Специалисты при помощи аппарата смогут обнаружить и новые планеты, а также определить возможность существования на них. Согласно ориентировочным данным, TESS запустят в космос в середине апреля нынешнего года.