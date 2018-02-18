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| | Астрономы запустят зонд TES для поиска экзопланет

Астрономы запустят зонд TES для поиска экзопланет

Вчера, 18:51
Космический зонд TESS буде запущен для поиска экзопланет. Американские исследователи начали подготовку по его запуску в космос.

Астрономы запустят зонд TES для поиска экзопланет

 

По имеющимся данным, аппарат сумеет вести наблюдение за 200 тысячами звезд и космических объектов, которые находятся в их окрестности. Зонд работает при помощи транзита, когда световой поток звезды фиксируется на протяжении длительного временного периода, а астрономы анализируют процесс и время ослабления выбрасываемого блеска транзитом.

Дабы зонд имел возможность отслеживать экзопланеты, которые проходят по диску светила, в него внедрят четыре телескопа. Специалисты при помощи аппарата смогут обнаружить и новые планеты, а также определить возможность существования на них. Согласно ориентировочным данным, TESS запустят в космос в середине апреля нынешнего года.
Никита Готский
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