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| | Необычный факт: Люди каменного века относились к инвалидам с уважением

Необычный факт: Люди каменного века относились к инвалидам с уважением

Вчера, 18:47
Люди каменного века, которые обитали на территориях древней России, на самом деле, больше уважали детей-инвалидов, чем мужчин-охотников. Эксперты сделали такой вывод после исследования сунгирских захоронений под Владимиром. Возраст находки составляет примерно 34 тысячи лет.

Необычный факт: Люди каменного века относились к инвалидам с уважением

 

Учёные проанализировали захоронение ребёнка и могилу одного из взрослых охотников, которому было около 40 лет. Кстати, среднюю продолжительность жизни в период Верхнего неолита отмечают в районе 30 лет.

В детской могиле находились останки ребят возрастом 10 и 12 лет. Расположены дети были голова к голове, а рядом с ними эксперты нашли около 10 тысяч бусинок из костей мамонта, которыми, скорее всего, обшивали наряды, браслеты и украшения мальчишек. Также внутри захоронения можно обнаружить копьё размером 2,4 метра. Могила охотника была куда скромнее, чем предыдущая, хотя мужчина вложил в племя огромное количество времени и сил, чтобы его члены чувствовали себя сытыми и в безопасности.

Необычный факт: Люди каменного века относились к инвалидам с уважением

 

Следует отметить, что в захоронении мальчиков оба были инвалиды. Несмотря на то, что дети ничем не могли помочь племени, о них заботились и давали самый лучший уход, - такой вердикт в ходе исследования вынесли археологи.

Эксперты также взяли анализ зубной эмали у двух мальчиков того времени. По заключению специалистов учёные смогли понять, что дети того периода испытывали экстремальный стресс в организме. Кроме того, бедренные кости 10-летнего ребёнка были искривлённые и короткие, но это не мешало мальчику быть в хорошей физической форме и полноценно развиваться. Зубы 12-летнего мальчика указывают на то, что им почти не было износа. Анализ скелета показал, что этот ребёнок был прикован к постели. Учёные предполагают, что 12-летнего мальчика взрослые кормили какими-нибудь мягкими кашами или чем-то подобным.

Один из членов экспедиции сказал, что на самом деле странно наблюдать такую картину, так как на то время племя состояло из охотников и собирателей, поэтому вряд ли кто знал о таком понятии как – сочувствие.

Необычный факт: Люди каменного века относились к инвалидам с уважением

 

Люди с ограниченными возможностями наблюдались не только в этом захоронении. Инвалидов можно узреть в каждой третьей могиле Верхнего палеолита. На сайте Кембриджского университета специалисты огласили все результаты исследований.

Сунгирская стоянка считается древнейшим поселением Владимирской области. Все захоронения, которые относятся к периоду Среднего Верхнего палеолита, находятся на северо-востоке Владимира. С 1957 по 1977 год археологи из всех уголков начали проводить раскопки на данной территории. Все находки Владимирских земель находятся в Владимиро-Суздальском музее. Археологи по сей день производят раскопки на этой территории.
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