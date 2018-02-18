Сексологи: Цвет постельного белья влияет на сексуальную жизнь

Сексологи из Великобритании изучили сексуальную жизнь партнеров, а также то, как на романтические отношения может влиять цвет постельного белья. Как оказалось, цвет может иметь лечебное воздействие.

Светлана Славянская

Британский духовный наставник и бизнес-тренер Сарапу Шах утверждает, что красный цвет может возродить страсть, а зеленый может улучшить эмоциональную связь между партнерами. Сообщается, что цветотерапия была принята в отдельную отрасль здравоохранения и используется для психологического воздействия на людей. Сарапу шах говорит, что красные оттенки всегда вызывали страсть, при этом, если данного цвета слишком много, это может вызывать агрессию между партнерами.Зеленый цвет постельного белья может поддерживать эмоциональную связь и восстанавливать баланс в отношениях между партнерами. Отличный способ снять стресс это постелить белье пастельного цвета. При этом для повседневной жизни лучше выбирать именно тот цвет, в котором человек чувствует себя максимально уверенным.