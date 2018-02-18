«За» и «против» видеоигр: Может ли виртуальная реальность стать полезной в медицине?

Увлечение видеоиграми представляет большую проблему в современном обществе. Это стало тематикой для разговоров многих родителей, чьи дети могут часами проводить время в мире виртуальной реальности. Наряду с этим диспутом, ученые уверяют, что видеоразвлечения не так уж и вредны, а наоборот, они могут способствовать развитию медицины.
О популярности видеоигр можно говорить часами, равно, как и об их ассортименте. Основными почитателями игр виртуальной реальности являются дети, подростки, даже взрослые иногда становятся заложниками развлечений такого рода. Ученые придерживаются теории, что польза от видеоигр может быть уравнена с вредом от их влияния.
Один из ученых, который специализируется в сфере радиологии и является специалистом в области компьютерной технологии, заявил, что виртуальная реальность вполне способствует решению некоторых вопросов в медицине.
Оказывается, видеоигры дают возможность известным докторам Британии постигать новые методики изучения врожденных болезней, например, порока сердца у детей, онкологии и других патологий, которые трудно диагностировать даже с использованием самого современного оборудования.
Доктор британского госпиталя в Сент-Луисе рассказал, что они начали применять виртуальную реальность для того, чтобы получить трехмерные снимки внутренних органов человека, используя при этом 3D-печать. На полученных фотографиях изображены четко все изменения, которые мешают нормальной работе органов и систем. А зная от чего нужно человека лечить, доктор безошибочно занимается терапией. Специалисты начали пользоваться этой методикой еще два года назад, когда о видеоиграх лишь только начинали говорить.
Кроме того, что видеоигры способны сотворить настоящий переворот в области хирургии, терапии и вообще медицине, они также способны и развивать человека. У человека, который умеренно увлечен виртуальными играми более активным выступает когнитивное развитие, есть сосредоточенное внимание, стратегическое мышление. В отдельных случаях, психологи замечали, что дети лучше начинают запоминать материала. Но главная особенность – проведение времени ребенком или взрослым за монитором компьютера должно быть четко регламентированным. Если не будет контроля в этом отношении, можно сразу говорить о негативных последствиях увлечением видеоиграми. В этом случае, они не заставят себя долго ждать.
Люди, которые становятся своеобразными наркоманами виртуальной реальности, страдают неврозами, хронической усталостью, нарушением обмена веществ, диабетом, ожирением, слепотой или имеют низкий процент на тестах у офтальмолога. У мужчин часто наблюдается отсутствие желания к сексу, параллельно приводящее к импотенции. Вот почему большинство мега-геймеров – холостяки с большими животами и расстроенной психикой. Вместе с этим букетом появляются психологические патологии – расстройство сознания, бессонница, замкнутость, депрессия.