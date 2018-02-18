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| | «За» и «против» видеоигр: Может ли виртуальная реальность стать полезной в медицине?

«За» и «против» видеоигр: Может ли виртуальная реальность стать полезной в медицине?

Сегодня, 16:08
Увлечение видеоиграми представляет большую проблему в современном обществе. Это стало тематикой для разговоров многих родителей, чьи дети могут часами проводить время в мире виртуальной реальности. Наряду с этим диспутом, ученые уверяют, что видеоразвлечения не так уж и вредны, а наоборот, они могут способствовать развитию медицины. 

 

«За» и «против» видеоигр: Может ли виртуальная реальность стать полезной в медицине?

 

О популярности видеоигр можно говорить часами, равно, как и об их ассортименте. Основными почитателями игр виртуальной реальности являются дети, подростки, даже взрослые иногда становятся заложниками развлечений такого рода. Ученые придерживаются теории, что польза от видеоигр может быть уравнена с вредом от их влияния. Один из ученых, который специализируется в сфере радиологии и является специалистом в области компьютерной технологии, заявил, что виртуальная реальность вполне способствует решению некоторых вопросов в медицине.

Оказывается, видеоигры дают возможность известным докторам Британии постигать новые методики изучения врожденных болезней, например, порока сердца у детей, онкологии и других патологий, которые трудно диагностировать даже с использованием самого современного оборудования. 

Доктор британского госпиталя в Сент-Луисе рассказал, что они начали применять виртуальную реальность для того, чтобы получить трехмерные снимки внутренних органов человека, используя при этом 3D-печать. На полученных фотографиях изображены четко все изменения, которые мешают нормальной работе органов и систем. А зная от чего нужно человека лечить, доктор безошибочно занимается терапией. Специалисты начали пользоваться этой методикой еще два года назад, когда о видеоиграх лишь только начинали говорить.

 

Кроме того, что видеоигры способны сотворить настоящий переворот в области хирургии, терапии и вообще медицине, они также способны и развивать человека. У человека, который умеренно увлечен виртуальными играми более активным выступает когнитивное развитие, есть сосредоточенное внимание, стратегическое мышление. В отдельных случаях, психологи замечали, что дети лучше начинают запоминать материала. Но главная особенность – проведение времени ребенком или взрослым за монитором компьютера должно быть четко регламентированным. Если не будет контроля в этом отношении, можно сразу говорить о негативных последствиях увлечением видеоиграми. В этом случае, они не заставят себя долго ждать. 

«За» и «против» видеоигр: Может ли виртуальная реальность стать полезной в медицине?

 

Люди, которые становятся своеобразными наркоманами виртуальной реальности, страдают неврозами, хронической усталостью, нарушением обмена веществ, диабетом, ожирением, слепотой или имеют низкий процент на тестах у офтальмолога. У мужчин часто наблюдается отсутствие желания к сексу, параллельно приводящее к импотенции. Вот почему большинство мега-геймеров – холостяки с большими животами и расстроенной психикой. Вместе с этим букетом появляются психологические патологии – расстройство сознания, бессонница, замкнутость, депрессия.

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