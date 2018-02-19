Специалисты научились быстро заворачивать капли масла в полимерные мешочки

Ученые из университета Массачусетса обнаружили новый метод оборачивания капли масла в полимерный мешочек. Для получения таких капсул каплю масла необходимо бросать на поверхность воды, на которой находится пленка нанометровой толщины необходимой формы.

Группа ученых из Китая, Японии и Штатов вывела новый способ создания капсул, который по скорости превосходит прежние методы. Новый способ оборачивания, который вывели эксперты занимает менее секунды.В момент падения капли в месте, куда капля падает, сперва появляется воздушная воронка, изменяющая форму поверхности, которая затем, за счет поверхностного натяжения, закрывается обратно, приводя к всплеску и постепенно возвращая поверхность воды в прежнюю, плоскую форму. Следующая ступень процесса с подъемом воды наверх приводит к тому, что капля масла оборачивается в полимерную пленку. Объем появившейся капсулы определяется исключительно площадью пленки, которую поместили на поверхность. Таким образом, лишнее масло вытесняется наружу и находится вне мешочка.Но эксперты из Массачусетса отметили, что подобные пленки очень тонкие и их довольно легко разрушить при внешнем воздействии. Создание более плотных тканей является трудным процессом, занимающим больше времени. При этом специалисты, при руководстве ученого Нараяна Менона, заверили, учитывая то, что сам процесс всплеска воды они не контролируют, такой процесс оборачивания приводит к созданию закрытых капсул с почти идеальными швами.