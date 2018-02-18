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| | Учёные научились восстанавливать память: Таблетки, тренировки, операция?

Учёные научились восстанавливать память: Таблетки, тренировки, операция?

Сегодня, 15:30
Ученые задались целью создания уникального средства для восстановления памяти среди людей преклонного возраста. После некоторых экспериментов, специалисты получили твердую уверенность в том, что деятельность клеток мозга может быть полностью восстановлена, независимо от наличия очагов поражения или возрастных особенностей самого человека. Это означает, что человек способен трезво мыслить до последних своих дней. Но что же для этого нужно? 

 

Учёные научились восстанавливать память: Таблетки, тренировки, операция?

 

На международной конференции в Остине ученые представили теорию о создании уникальной методики, которая поможет сохранить молодость клеток мозга до последних дней существования человеческого организма. Речь шла об уникальных таблетках, приняв курс которых память у человека сможет работать в любом возрасте.

 

По мнению доктора Марсела Вуда, который также присутствовал на конференции, притупление памяти происходит от того, что клетка ДНК внутри человеческого мозга становится спрессованной, она как бы устаревает, теряя свои главные свойства. Новые таблетки помогут сохранить структуру ДНК в первоначальном виде, таким образом, память будет постоянно «свежей». Но есть некоторые исключения. Ведь главная функция памяти человека – забывать ту или иную информацию. Эта особенность физиологии необратима, ее нельзя убрать никаким препаратом, даже самым новейшим. Такое условие должно быть принятым и не обсуждаемым, подобно математической аксиоме.

 

Долговременная память напрямую зависит от деятельности генов. Когда человек относительно молод, эта сфера налажена, но с возрастом генная коллекция может изменяться, что влияет на состояние памяти. Вот почему, чем младше человек, тем лучше у него память. В практике это легко проследить: маленькие дети схватывают все на лету и помнят довольно долгое время.

 

Учёные научились восстанавливать память: Таблетки, тренировки, операция?

 

Ученые смогли проделать эксперимент с животными и достичь максимального успеха с восстановлением клеток мозга. Для того, чтобы проверить действие уникальных таблеток на мозге человека, нужно определенное время и финансовая поддержка. Сумма приблизительно составляет несколько миллиардов долларов. Но эксперты готовы работать в этом направлении, пробуя разные варианты ради достижения своей главной цели. Они уверенны, что человек должен не выборочно помнить какие-то моменты, а полностью воспроизводить в памяти все события. Специалисты предполагают, что смогут произвести таблетки для восстановления деятельности памяти уже в ближайшие три года. А пока что, эксперты будут заниматься опытами, экспериментами и научной работой в этом направлении.

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