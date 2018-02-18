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| | Под шедевром Пабло Пикассо нашли другую картину

Под шедевром Пабло Пикассо нашли другую картину

Сегодня, 13:59
Под известной картиной Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках» обнаружен пейзаж, созданный неизвестным художником из Барселоны. Об этом событии сообщает статья журналиста, выложенная на странице известного искусствоведческого форума.

Под шедевром Пабло Пикассо нашли другую картину

 

Известный живописец загрунтовал картину под свою «Нищенку» не просто так. Художник хотел использовать пейзажный горизонт холмов, чтобы композиционно обыграть горб старухи.

Рентгеновский просвет показал, что для этой цели художник перевернул пейзаж и начал писать протянутую руку женщины. Затем он передумал, полностью загрунтовал холст и спрятал морщинистые кисти старухи в одежду. Искусствоведы считают, что мастер торопился и «облегчил» себе работу. Человеческие руки писать для живописца – тяжелый труд.

Флуоресцентный анализ шедевра Пикассо, по мнению искусствоведов, позволил приоткрыть дверь в «творческую кухню художника».
Сергей Денисов
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