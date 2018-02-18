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| | Учёные: Ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам

Учёные: Ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам

Сегодня, 13:35
Специалисты из Центра здоровья в Монреале в Канаде заявили, что ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам. Специалисты отмечают, что это не зависит от пола, а только от количества приёма таких препаратов, как сообщает «Версия.Инфо».

Учёные: Ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам

 

По словам ведущего автора, доктора Анны Гонсалес, по итогам проверки баз данных здравоохранения Канады оказалось, что из более 240 тысяч больных 19 тысяч получили значительную травму в области бедра или тазобедренного сустава. Это проходило, когда люди принимали ингаляционные кортикостероиды либо после этого.

Стоит отметить, что информация исследовалась в охвате 25 лет по обоим полам и всем возрастам. Точная причина, почему так происходит, в настоящее время выясняется. Канадские специалисты рекомендуют быть осторожнее с ингаляционными кортикостероидами и, по возможности, максимально ограничить их применение в домашних условиях.

Ирина Летинская
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