Учёные: Ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам

Учёные: Ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломамСегодня, 13:35
Ученые предупреждают: бытовые тонометры могут быть опасными для здоровья. Канадские специалисты из Университета Альберты пришли к такому мнению после испытания
Приложения, проводящие контроль сна, способны привести человека к бессоннице. К данным выводам пришли специалисты Медицинского центра Университета Раш в Чикаго.
Учёные из Университета Монреаля сообщили, что врождённые болезни почек могут привести к развитию сахарного диабета. Полные результаты исследования опубликованы