Учёные: Ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам

Специалисты из Центра здоровья в Монреале в Канаде заявили, что ингаляционные кортикостероиды могут привести к переломам. Специалисты отмечают, что это не зависит от пола, а только от количества приёма таких препаратов, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам ведущего автора, доктора Анны Гонсалес, по итогам проверки баз данных здравоохранения Канады оказалось, что из более 240 тысяч больных 19 тысяч получили значительную травму в области бедра или тазобедренного сустава. Это проходило, когда люди принимали ингаляционные кортикостероиды либо после этого.

Стоит отметить, что информация исследовалась в охвате 25 лет по обоим полам и всем возрастам. Точная причина, почему так происходит, в настоящее время выясняется. Канадские специалисты рекомендуют быть осторожнее с ингаляционными кортикостероидами и, по возможности, максимально ограничить их применение в домашних условиях.

Ирина Летинская