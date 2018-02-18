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Ученые обнаружили у женщин ген измены

Сегодня, 12:35
Генетики из лаборатории университета Квинсленда в Австралии провели большую работу. Они обследовали семь тысяч мужчин и женщин и сделали заключение о том, что «изменение в наборе генной структуры AVPR1A» толкает слабый пол на супружеские измены.

Ученые обнаружили у женщин ген измены

 

У мужчин подобные мутации тоже происходят, однако на их семейной верности это не отражается. Объяснить неадекватную реакцию полов на действие одного и того же набора аминокислот ученые пока не в состоянии. То, что женщины более склонны к полигамии, недавно доказали генетики из канадского университета в Торонто. Однако американские специалисты недавно обнаружили аналогичную генную мутацию, которая толкает к адюльтеру мужчин. К супружеским изменам сильного пола приводит изменение гена DRD4.

У мужчин «ген неверности» начинает работу после «впрыскивания» в мозг дофамина – гормона удовольствия от сексуальной близости с партнерами. По мнению сексологов, к дофамину можно привыкнуть, как привыкают к наркотикам. «Стресс отсутствия любви» мужчины стараются лечить беспорядочным сексом.
Сергей Денисов
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