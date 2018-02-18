Ученые установили, что мужская мастурбация полезна для организма

Австралийские ученые, после проведенных исследований, пришли к выводу, что мастурбация полезна для организма мужчины, она выводит из организма токсины.

Пелагея Лебединская

Ученые установили, что мужчина должен как минимум от 3 до 5 раз в неделю мастурбировать. Эта процедура препятствует развитию у мужчин простатита и хорошо влияет на укрепление тазовых мышц. У представителей сильного пола, которые пренебрегают потребностям организма, может развиться много болезней, связанных с проблемами нервной системы, кровяным давлением и памятью.Отметим, ученые доказывают, что влияние на организм самоудовлетворение и половой акт, имеют разное значение. Мастурбация мужскому организму приносит массу положительных эффектов, а половой акт очень влияет, в первую очередь, психологически на представителя сильного пола, также в мужском организме секс уничтожает много калорий.