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| | Ученые установили, что мужская мастурбация полезна для организма

Ученые установили, что мужская мастурбация полезна для организма

Сегодня, 12:09
Австралийские ученые, после проведенных исследований, пришли к выводу, что мастурбация полезна для организма мужчины, она выводит из организма токсины.

Ученые установили, что мужская мастурбация полезна для организма

 

Ученые установили, что мужчина должен как минимум от 3 до 5 раз в неделю мастурбировать. Эта процедура препятствует развитию у мужчин простатита и хорошо влияет на укрепление тазовых мышц. У представителей сильного пола, которые пренебрегают потребностям организма, может развиться много болезней, связанных с проблемами нервной системы, кровяным давлением и памятью.

Отметим, ученые доказывают, что влияние на организм самоудовлетворение и половой акт, имеют разное значение. Мастурбация мужскому организму приносит массу положительных эффектов, а половой акт очень влияет, в первую очередь, психологически на представителя сильного пола, также в мужском организме секс уничтожает много калорий.
Пелагея Лебединская
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