Ученые нашли скульптуры Пикассо, запрещенные во время Второй мировой войны

Стало известно, где были созданы пять известны монументов из бронзы Пабло Пикассо во времена Второй мировой войны. Исследование проводили научные сотрудники Северо-Западного университета в США.

Никита Готский

Пикассо создал скульптуры в то время, когда Францию контролировала национал-социалистическая Германия, работы мастера сберегались в Национальном музее в Париже. Про их появление никому не сообщалось, потому как творчество художника было запрещено Рейхом как «дегенеративное», а все доступные резервы бронзы изымались на нужды германского Вермахта.Американские ученые определили изотопный и химический состав скульптур и сопоставили с химическим составом и спектром бронзы, применяемой литейщиками, которые сотрудничали с Пикассо как в Париже, так и в других населенных пунктах, где он проживал. Пять монументов удалось создать во французской столице, состав сплава сильно отличался для каждого изваяния. Это может говорить о том, что литейщик действовал подпольно и имел сложности с поставками металлов.