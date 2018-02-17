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| | Ученые нашли скульптуры Пикассо, запрещенные во время Второй мировой войны

Ученые нашли скульптуры Пикассо, запрещенные во время Второй мировой войны

Вчера, 22:51
Стало известно, где были созданы пять известны монументов из бронзы Пабло Пикассо во времена Второй мировой войны. Исследование проводили научные сотрудники Северо-Западного университета в США.

Ученые нашли скульптуры Пикассо, запрещенные во время Второй мировой войны

 

Пикассо создал скульптуры в то время, когда Францию контролировала национал-социалистическая Германия, работы мастера сберегались в Национальном музее в Париже. Про их появление никому не сообщалось, потому как творчество художника было запрещено Рейхом как «дегенеративное», а все доступные резервы бронзы изымались на нужды германского Вермахта.

Американские ученые определили изотопный и химический состав скульптур и сопоставили с химическим составом и спектром бронзы, применяемой литейщиками, которые сотрудничали с Пикассо как в Париже, так и в других населенных пунктах, где он проживал. Пять монументов удалось создать во французской столице, состав сплава сильно отличался для каждого изваяния. Это может говорить о том, что литейщик действовал подпольно и имел сложности с поставками металлов.
Никита Готский
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