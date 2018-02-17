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| | Огромные черные дыры могут поглощать собственные галактики

Огромные черные дыры могут поглощать собственные галактики

Вчера, 21:01
Супермассивные черные дыры разрастаются до таких размеров, которые превышают габариты их собственные галактики. Об этом рассказали научные сотрудники Университета Пенсильвании.

Огромные черные дыры могут поглощать собственные галактики

 

Большое количество имеющихся на сегодня суиермассивных черных дыр имеют свои галактики, но спустя определенное время размеры черных дыр достигали гигантских объемов. В таком случае галактика могла поглощаться собственной черной дырой. В настоящее время астрономы изучают, с какой скоростью происходит данная процедура. Ученые изучают черные дыры при помощи обсерватории NASA Chandra.

Специалисты сообщают, что с расширением границ черной дыры возникает перемена положения гравитационного поля. Предполагается, что у каждого объекта, который окажется в зоне черной дыры, пропадает личное магнитное поле.
Никита Готский
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