Огромные черные дыры могут поглощать собственные галактики

Большое количество имеющихся на сегодня суиермассивных черных дыр имеют свои галактики, но спустя определенное время размеры черных дыр достигали гигантских объемов. В таком случае галактика могла поглощаться собственной черной дырой. В настоящее время астрономы изучают, с какой скоростью происходит данная процедура. Ученые изучают черные дыры при помощи обсерватории NASA Chandra.
Специалисты сообщают, что с расширением границ черной дыры возникает перемена положения гравитационного поля. Предполагается, что у каждого объекта, который окажется в зоне черной дыры, пропадает личное магнитное поле.