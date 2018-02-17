Эксперты: Больные раком очень ограничены в сексуальных пособиях и ресурсах в онкоцентрах

Специалисты из Онкологического центра в Бостоне заявили, что больные раком очень ограничены в сексуальных пособиях и ресурсах на сексуальную тематику. С такой речью они выступили во время ежегодного симпозиума, которое проводило американское общество клинической онкологии с 16 по 17 февраля в Орландо во Флориде, как сообщает VistaNews.

Доктор философии Шерон Бобер отметила, что она и её коллеги наблюдали, как работают американские Национальные онкоцентры. Они рассмотрели 25 их них, в которых, согласно характеристиках, должно было быть достаточно сексуальных пособий и ресурсов как для женского пола, так и для мужского. Однако оказалось, что 2 вообще не пожелали отвечать на запросы, а в остальных нужное было, но в малом количестве.

По информации экспертов, больным приходится спрашивать необходимое в местных аптеках или искать, где это взять, в Сети. Между тем, проблема интимной жизни для людей, у которых диагностировали рак, очень важна, а внимания это уделяется немного. Ранее учёные отмечали, что пациенты с онкозаболеванием редко обращаются за паллиативной помощью в связи с невысоким её качеством.

Ирина Летинская