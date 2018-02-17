Эксперты: Больные раком очень ограничены в сексуальных пособиях и ресурсах в онкоцентрах

Эксперты: Больные раком очень ограничены в сексуальных пособиях и ресурсах в онкоцентрахВчера, 20:38
Учёные из Университета Лидса в Великобритании провели исследование и сделали выводы, что больные раком нужно больше больничного ухода. Так получится избежать
Американские ученые из Университета Айдахо выяснили, что больные раком люди испытывают сложности при решении математических задач. Специалисты поделились своим
Многим из пациентов, которые страдали от рака легких в США, не предоставлялось нужное лечение. Данный вывод сделали американские эксперты, основываясь на