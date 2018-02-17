Зафиксирован новый сигнал из космоса: Шумы планет или «Привет» от братьев по разуму?

Астрономы Земли уже более 100 лет пытаются поймать и расшифровать сигнал от братьев по разуму из других миров. Для этих целей они используют различную космическую и земную аппаратуру.





О том, что космос полон звуков и различных радиочастотных всплесков и аномалий учёным известно уже давно. Существует целая классификация подобной «звёздной музыки», по которой эксперты-космоведы стараются определить, что же происходит в далёких глубинах нашей и других вселенных. О том, что космос полон звуков и различных радиочастотных всплесков и аномалий учёным известно уже давно. Существует целая классификация подобной «звёздной музыки», по которой эксперты-космоведы стараются определить, что же происходит в далёких глубинах нашей и других вселенных.





К общей группе поиска космического «смс» от возможных разумных цивилизаций решили подключиться и российские эксперты. Недавно на территорию самого мощного из телескопов РФ РАТАН 600 в Карачаево-Черкесии доставили специальное зеркало весом в 42 тонны. Оно поможет отследить сигнал, который обсерватория получает несколько тысяч раз в день и изучить его природу. На данный момент астрономам известно только то, что каждый день они получают новые сигналы из звёздных далей, которые возникают за пределами нашей галактики и повторяются с различной частотой.





Не только в России фиксируют подобные космические всплески, которые повторяются с определённой частотой. Так, несколькими годами ранее, а именно в 2012 году обсерватория Аресибо, что расположена в Пуэрто-Рико, тоже начала фиксировать каждый день приходящие внеземные «послания», количество которых могло достигать и до 10 000 в сутки.





Мнения специалистов по поводу получаемых «смс» из космоса значительно разнится. К примеру, некоторые убеждены, что с земными телескопами «разговаривают» только планеты и чёрные дыры. Так, к примеру, у NASA есть целая фонотека записей звуков, которые издают планеты нашей Солнечной системы. Интересно, что «песни» Миранды, спутника Урана, которую ещё астрономы между собой называют «луной Франкенштейна», умиротворяют. А вот сольная партия Сатурна или Юпитера настораживает и даже пугает.





Группа других специалистов уверена, что не только планеты и другие неживые объекты имеют голоса, и с человечеством могут «разговаривать» и инопланетные цивилизации, находящиеся за десятки тысяч световых лет от Земли. Так, к примеру, в неприродности происхождения сигнала SHGb02+14a, пойманного обсерваторией Аресибо в 2003 году некоторые специалисты даже не сомневаются. И таких примеров масса, известно, что до сих пор не расшифрована загадка сигнала WOW, пойманного ещё в 1977 году. Группа других специалистов уверена, что не только планеты и другие неживые объекты имеют голоса, и с человечеством могут «разговаривать» и инопланетные цивилизации, находящиеся за десятки тысяч световых лет от Земли. Так, к примеру, в неприродности происхождения сигнала SHGb02+14a, пойманного обсерваторией Аресибо в 2003 году некоторые специалисты даже не сомневаются. И таких примеров масса, известно, что до сих пор не расшифрована загадка сигнала WOW, пойманного ещё в 1977 году.



