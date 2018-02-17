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| | Ученые во время изучения Йеллоустоуна не смогли обнаружить источник магмы

Ученые во время изучения Йеллоустоуна не смогли обнаружить источник магмы

Сегодня, 17:07
Группа учёных из Университета Иллинойса с помощью компьютерных технологий изучили вулкан Йеллоустоун. Открытия, которые они сделали, не дают ответов на все возникшие в ходе исследования вопросы.

Ученые во время изучения Йеллоустоуна не смогли обнаружить источник магмы

 

Глава экспедиции профессор Лицзюнь Лю проводил исследования на компьютере Blue Waters, который предназначен для работ столь мощного масштаба. Это дало возможность увидеть много нового, что вызовет прорыв в науке. Модель вулкана показала, что его наполнение происходит не через плюм, как думали раньше. Это подтвердило присутствие между вулканом и плюмом раннее затонувшей тектонической плиты Фараллон.

Экспертам предстоит разгадать, откуда же в Йеллоустоун бралась магма для извержения тысячелетней давности, так как на тот момент проход уже был закрыт. Если не узнать, то ситуация может быть непредсказуемой, и новое извержение может произойти оттуда, откуда его никто не ожидает.

Некоторые полагают, что закрытое отверстие для поступления лавы обезвредило вулкан. Но как такое возможно, если ранее уже с закрытым «люком», магма прорвалась в источник извержения – Йеллоустоун, ученые не понимают. Сейсмологи же в свою очередь настроены на дальнейшие поиски, чтобы предугадать дальнейшие действия вулкана.
Дарья Пышняк
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