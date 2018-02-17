Ученые сообщили, почему порезы от бумаги провоцируют боль

Стало известно, отчего возникает острая боль при порезах бумаги. Исследованием занимались научные сотрудники Университета Каролины.

Никита Готский

По заявлению специалистов, главная причина болезненных чувств заключается в действиях нейронов ноцицепторов, активно реагирующих на боль. Так как тактильная чувствительность очень важна для ориентации в пространстве и взаимодействия с окружающей средой, наибольшее число ноцицепторов сосредотачивается на кончиках пальцев.Как говорят ученые, это некий защитный механизм. Люди познают мир пальцами, а его кончиками выполняют значительную работу, в связи с чем логично, что в данной части тела имеется немалое количество нервных окончаний. Бумага же не столь гладкая, как кажется, и порезы оставляют повреждения, вызывающие неприятные ощущения.Ранее ученые придумали бинты, залечивающие раны и ожоги. Основой препарата являются биодеградируемые волокна и белки, которые способствуют росту клеток.