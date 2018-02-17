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| | Издевательства над детьми братьев и сестер могут привести к психозу

Издевательства над детьми братьев и сестер могут привести к психозу

Сегодня, 16:37
Британские ученые провели исследование и выяснили взаимосвязь между насилием в семье и развитием психических расстройств. Оказалось, что в семьях, где дети издеваются над своими братьями и сестрами, благоприятная обстановка для развития психоза.

Издевательства над детьми братьев и сестер могут привести к психозу

 

Этим недугом заболевают дети, которых истязали братья и сестры, уже, будучи взрослыми. Физическое и психологическое насилие, которое применяют сиблинги по отношению друг к другу, считается вполне обыденным явлением. Его влияние на дальнейшее психическое развитие часто недооценивают не только родители, но квалифицированные педагоги.

Дитер Волк из Университета Уорика вместе со своей командой провел исследование, в рамках которого изучил влияние насилия между братьями и сестрами в школьном возрасте на развитие психоза по достижении совершеннолетия.

В исследовании приняли участие более тех с половиной тысяч детей. Эксперимент проводили в два этапа. Первый этап – опрос 12-летних респондентов, их родителей на предмет наличия насилия в семье между детьми. Также у матерей спрашивали, не страдали ли они депрессией во время беременности или после. Второй этап анкетирования проходил уже по достижении детьми 18 лет. В итоге те дети, которые терпели издевательства от братьев или сестер, в четыре раза чаще страдали психозом, чем их более счастливые сверстники.
Дарья Светозарова
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