Издевательства над детьми братьев и сестер могут привести к психозу

Британские ученые провели исследование и выяснили взаимосвязь между насилием в семье и развитием психических расстройств. Оказалось, что в семьях, где дети издеваются над своими братьями и сестрами, благоприятная обстановка для развития психоза.

Дарья Светозарова

Этим недугом заболевают дети, которых истязали братья и сестры, уже, будучи взрослыми. Физическое и психологическое насилие, которое применяют сиблинги по отношению друг к другу, считается вполне обыденным явлением. Его влияние на дальнейшее психическое развитие часто недооценивают не только родители, но квалифицированные педагоги.Дитер Волк из Университета Уорика вместе со своей командой провел исследование, в рамках которого изучил влияние насилия между братьями и сестрами в школьном возрасте на развитие психоза по достижении совершеннолетия.В исследовании приняли участие более тех с половиной тысяч детей. Эксперимент проводили в два этапа. Первый этап – опрос 12-летних респондентов, их родителей на предмет наличия насилия в семье между детьми. Также у матерей спрашивали, не страдали ли они депрессией во время беременности или после. Второй этап анкетирования проходил уже по достижении детьми 18 лет. В итоге те дети, которые терпели издевательства от братьев или сестер, в четыре раза чаще страдали психозом, чем их более счастливые сверстники.