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| | Учёные поведали об опасностях сна для пьяниц и влюблённых

Учёные поведали об опасностях сна для пьяниц и влюблённых

Сегодня, 16:35
Учёные заверили мировую общественность, что даже такой жизненно-важный процесс, как сон, может нанести непоправимый вред организму. Специалисты заверили, что данная процедура, восстанавливающая силы человека, наиболее опасна для пьяниц и влюблённых пар.

Учёные поведали об опасностях сна для пьяниц и влюблённых

 

Медицинские специалисты заметили, что во время сна существует высокая вероятность пережатия сосудов, обеспечивающих здоровый приток крови к конечностям. Эксперты заявили, что наиболее подвержены подобным травмам влюблённые пары, в которых в большинстве случаев женщина спит на руке у своего избранника. Специалисты пояснили, что при длительном пережатии кровотока может случиться защемление нерва и даже паралич запястья. Несвоевременное оказание медицинской помощи в подобных случаях может навсегда лишить конечность двигательных функций.

Также в группе риска, по мнению учёных, находятся любители крепких спиртных напитков, так как сосуды на руке можно пережать во время сна самостоятельно, при смене позиции тела, а с каждым новым приёмом алкоголя человек снижает способность определённых рецепторов передавать в головной мозг сигналы о том, что телу нужно сменить свою позицию во время сна.
Александр Вест
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