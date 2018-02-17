В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита

Под Ростовом был найден скелет древнего кита, который обитал около 40 миллионов лет назад. Эта находка является самой уникальной по всей России.

Пелагея Лебединская

В музее Азова был выставлен на всеобозрение скелет кита-археоцета, который по мнению ученых, обитал на Земле около 40 миллионов лет тому назад. Эта находка была сделана еще девять лет назад, во время обрушения в Цимлянском водохранилище одного из берегов. Палеонтологи тогда обнаружили скелет кита, эта находка привела в восторг всех ученых России. В данный момент выставлены в музее кости скелета, в которые входят ребра, позвоночник, кости конечностей, в частности и задних, каковых у кита было четыре.Учеными было доказано, что этот вид китов обитал на планете Земля около 41-37 миллионов лет назад. Они жили в теплых водах океана Тетис в середине палеогенового периода. Вымирание этих видов произошло из-за глобальной перемены климата.