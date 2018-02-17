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Новая находка удивила археологов.

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| | В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита

В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита

Сегодня, 16:19
Под Ростовом был найден скелет древнего кита, который обитал около 40 миллионов лет назад. Эта находка является самой уникальной по всей России.

В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита

 

В музее Азова был выставлен на всеобозрение скелет кита-археоцета, который по мнению ученых, обитал на Земле около 40 миллионов лет тому назад. Эта находка была сделана еще девять лет назад, во время обрушения в Цимлянском водохранилище одного из берегов. Палеонтологи тогда обнаружили скелет кита, эта находка привела в восторг всех ученых России. В данный момент выставлены в музее кости скелета, в которые входят ребра, позвоночник, кости конечностей, в частности и задних, каковых у кита было четыре.

Учеными было доказано, что этот вид китов обитал на планете Земля около 41-37 миллионов лет назад. Они жили в теплых водах океана Тетис в середине палеогенового периода. Вымирание этих видов произошло из-за глобальной перемены климата.
Пелагея Лебединская
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