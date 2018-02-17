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| | Ракета «Зенит» для первого пуска с «Морского старта» будет готова в 2019 году

Ракета «Зенит» для первого пуска с «Морского старта» будет готова в 2019 году

Сегодня, 16:08
Представитель компании S7 Наталья Филева заявила, что в следующем году полностью будет готова ракета-носитель «Зенит», а это означает, что в этом же году произойдет запуск. Разработка участвует в проекте «Морской старт».

Ракета «Зенит» для первого пуска с «Морского старта» будет готова в 2019 году

 

Украинское предприятие «Южмаш» будет отвечать за весь ход строительства конструкции. Завод настроен до 2022 года смонтировать 12 ракет-носителей «Зенит» для программы «Морской старт». Правители «Южмаша» понимают все возможные трудности во время изготовления, поэтому оптимистически настроены при любых раскладах событий.

Носитель «Зенит» не имеет никаких аналогов, поэтому члены S7 "держат кулаки", чтобы проект протекал в положительном свете. Перспектива создания такой разработки на самом деле очень велика. Ракету-носитель изготавливают на территории Украины при поддержке экспертов из России, но финальная сборка будет производиться на землях США.

Морской старт - это мировой коммерческий проект по запуску ракет в космос во главе российской корпорации РКК "Энергия". Комплект для полёта базируется на территориях морей. В создании этой компании приняли участие американцы, русские, норвежцы и украинцы. Создана она в 1995 году. До 2009 года организация была под руководством американской компанией Boing. Члены "Морского старта" в этом же году заявили о своем банкротстве. На следующий год компанию возглавили представители России РКК «Энергия». В 2014 году специалисты решили остановить запуски ракет. В 2016 году с новыми силами корпорация вступила силу и подписала контракт с компанией S7.
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