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| | Эксперты поведали об опасностях самостоятельной фекальной трансплантации

Эксперты поведали об опасностях самостоятельной фекальной трансплантации

Сегодня, 15:54
В рамках очередной Конференции Американской ассоциации содействия развитии науки, проходящей в Остине, группа медицинских экспертов проявила озабоченность ростом популярности самостоятельной фекальной трансплантации как метода лечения.

Эксперты поведали об опасностях самостоятельной фекальной трансплантации

 

Специалисты заверили, что подобные процедуры могут привести к тяжелейшим последствиям, так как вместе с трансплантируемыми кишечными бактериями в организм пациента могут попасть разнообразные вирусы, которые чреваты развитием таких смертоносных заболеваний как ВИЧ и гепатит. Фекальную трансплантацию, при которой бактерии из организма здорового человека переносят в кишечник, поражённый бактериями Clostridium difficile, стали применять сравнительно недавно. Эксперты заверили, что без должного медицинского вмешательства подобные процедуры могут окончиться довольно плачевно для пациента.

Специалисты заверили, что данный тип вмешательства в организм пациента следует проводить лишь в специализированных медицинских учреждениях, где всех доноров проверяют на наличие паразитов и инфекций.
Александр Вест
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