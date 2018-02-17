Учёные: На Марсе обнаружен кратер со склонами, напоминающими земные

Учёные: На Марсе обнаружен кратер со склонами, напоминающими земныеСегодня, 15:20
NASA отправила для досконального исследования кратера Индевор аппарат Opportunity Rover. Учёные рассчитывают на новые материалы для исследования.
Ученые NASA сообщили о том, что на Марсе обнаружен уникальный тройной кратер-гигант. По мнению специалистов, его формирование говорит о необычном явлении в
Ученые из NASA сообщают о том, что на Марсе обнаружен новый кратер. На снимках, которые были сделана полтора года назад, четко просматриваются очертания