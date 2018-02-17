Учёные: На Марсе обнаружен кратер со склонами, напоминающими земные

Марсоход Opportunity, изучая в прошлом месяце кратер Perseverance Valley, зафиксировал то, что очень удивило специалистов из NASA. На склонах были потоки горных пород и гравия, которые простирались по внутренней стороне так, как видно у некоторых земных гор.

Эти узоры очень напомнили специалистам каменные полосы, которые возникают, когда происходит вымораживание на крутом склоне. Предполагается, что кратер Perseverance Valley появился сотни тысяч лет назад под воздействием воды, льда и ветра, представляя собой очень необычное, как по стандартам Марса, место.

По словам Рэя Арвидсона из частного исследовательского Университета Вашингтона в Сент-Луисе, марсоход обнаружил нечто особенное. Теперь специалисты пытаются понять, при каких условиях вода, лёд и ветер могли создать такой кратер. По одной из гипотез, это могло произойти из-за того, что наклон экватора Марса относительно его орбиты значительно менялся за сотни тысяч лет, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская