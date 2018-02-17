Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией

Учёные выяснили отношение людей к возможному контакту c инопланетной цивилизацией. Раньше эмпирических исследований в такой пограничной сфере, как космосоциология, не проводилось, возможные контакты считались в науке нереальными. И вот, наконец, очередь дошла до конкретики.

Авторитетное американское издание сообщило, что психологи из лаборатории университета штата Аризона провели соцопрос респондентов. Выяснили, что большинство опрошенных позитивно бы восприняли эту новость. Мотивацией такого позитива были бы: на первом месте любопытство, на втором – надежда, что пришельцы поделятся своими технологиями и жизнь на Земле станет лучше, на третьем – туризм (поехать в гости и посмотреть, как организована жизнь), четвертая – позаимствовать у инопланетян продвинутую систему моральных ценностей, пятое – получить лекарство от неизлечимых земных болезней и только на 14 месте стоит агрессия и опасность уничтожения человечества от агрессивных действий гуманоидов.

По данным издания, участникам эксперимента, в частности, давали читать новости о недавно посетившем Солнечную систему межзвёздном астероиде Оумуамуа, который, как считали некоторые, мог оказаться инопланетным кораблём. По данным опроса, проведённого исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion, 68% опрошенных американцев верят в существование внеземных цивилизаций.

Сергей Денисов