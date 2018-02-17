Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией

Авторитетное американское издание сообщило, что психологи из лаборатории университета штата Аризона провели соцопрос респондентов. Выяснили, что большинство опрошенных позитивно бы восприняли эту новость. Мотивацией такого позитива были бы: на первом месте любопытство, на втором – надежда, что пришельцы поделятся своими технологиями и жизнь на Земле станет лучше, на третьем – туризм (поехать в гости и посмотреть, как организована жизнь), четвертая – позаимствовать у инопланетян продвинутую систему моральных ценностей, пятое – получить лекарство от неизлечимых земных болезней и только на 14 месте стоит агрессия и опасность уничтожения человечества от агрессивных действий гуманоидов.
По данным издания, участникам эксперимента, в частности, давали читать новости о недавно посетившем Солнечную систему межзвёздном астероиде Оумуамуа, который, как считали некоторые, мог оказаться инопланетным кораблём. По данным опроса, проведённого исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion, 68% опрошенных американцев верят в существование внеземных цивилизаций.