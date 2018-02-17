Уфолги зафиксировали НЛО после урагана в Пуэрто-Рико

Уфологи обнаружили неизвестные объекты после нашествия урагана «Мария» на территории Пуэрто-Рико. На фотографиях можно увидеть НЛО.

Никита Готский

Осенью прошедшего года над островом Пуэрто-Рико прошел сильнейший вихрь, которого назвали «Мария». Как сообщается, представители внеземных цивилизаций, как и люди, заинтересовались этим природным явлением. НЛО заметили как в воде, так и над ее поверхностью. На фото несложно рассмотреть обычный красный самолет и автомобиль. Внимание уфологов привлек неизвестный объект, лопасти которого находятся очень высоко.До этого сообщалось, что пришельцы спровоцировали землетрясение в США. Перед толчками в небе появился летающий объект. Эксперт Найджел Уотсон заявил о взаимосвязи между НЛО и такими природными явлениями. Он считает, так инопланетяне предупреждают людей об опасности.