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| | Уфолги зафиксировали НЛО после урагана в Пуэрто-Рико

Уфолги зафиксировали НЛО после урагана в Пуэрто-Рико

Сегодня, 15:24
Уфологи обнаружили неизвестные объекты после нашествия урагана «Мария» на территории Пуэрто-Рико. На фотографиях можно увидеть НЛО.

Уфолги зафиксировали НЛО после урагана в Пуэрто-Рико

 

Осенью прошедшего года над островом Пуэрто-Рико прошел сильнейший вихрь, которого назвали «Мария». Как сообщается, представители внеземных цивилизаций, как и люди, заинтересовались этим природным явлением. НЛО заметили как в воде, так и над ее поверхностью. На фото несложно рассмотреть обычный красный самолет и автомобиль. Внимание уфологов привлек неизвестный объект, лопасти которого находятся очень высоко.

До этого сообщалось, что пришельцы спровоцировали землетрясение в США. Перед толчками в небе появился летающий объект. Эксперт Найджел Уотсон заявил о взаимосвязи между НЛО и такими природными явлениями. Он считает, так инопланетяне предупреждают людей об опасности.
Никита Готский
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