Любитель рыболовли в Огайо увидел в небе НЛО

Рыбак из Огайо увидел в небе НЛО. Инцидент произошел в парке Нельсон.

Никита Готский

Ранним утром мужчина отправился на рыбалку к ближайшему озеру. Спустя время он решил уходить домой, когда услышал странные звуки. Подняв вверх голову, он заметил НЛО. Объект покружил над ним несколько секунд, после чего скрылся.В руках у мужчины имелся фотоаппарат, благодаря которому он успел запечатлеть внеземной корабль. Он не оставил за собой каких-либо выхлопов, вероятно, работал на особом топливе или методом преодоления гравитации. Уфологи не могут дать характеристику объекту, так как до сегодня еще не сталкивались с подобным. Рыбак сделал изображение с НЛО еще семь лет назад, но показал его только сейчас, потому что боялся реакции спецслужб США.