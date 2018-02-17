Ученые рассказали, почему человечество не колонизировало Марс

Британские специалисты выяснили причину отсутствия людей на Марсе. По оценкам ученых, человечество до сих пор не высадилось на Марс из-за нерасторопности и медлительности.

Первый исследовательский аппарат прибыл на Марс более сорока лет назад, в 1978 году, но проработал там сравнительно недолго, по причине низкого запаса топлива.Ученые заявили, что миссия на Марс откладывается ввиду больших планов американского космического агентства в других областях. Тем не менее, британские специалисты отметили невероятные достижения компании Илона Маска в области космических путешествий. Вполне возможно, что покорением красной планеты займется не космическое агентство NASA, а именно коммерческие компании, вроде SpaceX Илона Маска.Эксперты выразили надежду, что уже к следующему десятилетию миссии на Марс уделят больше внимания и человечество колонизирует красную планету.