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| | Ученые рассказали, почему человечество не колонизировало Марс

Ученые рассказали, почему человечество не колонизировало Марс

Сегодня, 14:08
Британские специалисты выяснили причину отсутствия людей на Марсе. По оценкам ученых, человечество до сих пор не высадилось на Марс из-за нерасторопности и медлительности.

Ученые рассказали, почему человечество не колонизировало Марс

 

Первый исследовательский аппарат прибыл на Марс более сорока лет назад, в 1978 году, но проработал там сравнительно недолго, по причине низкого запаса топлива.

Ученые заявили, что миссия на Марс откладывается ввиду больших планов американского космического агентства в других областях. Тем не менее, британские специалисты отметили невероятные достижения компании Илона Маска в области космических путешествий. Вполне возможно, что покорением красной планеты займется не космическое агентство NASA, а именно коммерческие компании, вроде SpaceX Илона Маска.

Эксперты выразили надежду, что уже к следующему десятилетию миссии на Марс уделят больше внимания и человечество колонизирует красную планету.
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