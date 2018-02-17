Атомный ледокол "Вайгач" в Мурманске побил мировой рекорд

Атомный ледокол «Вайгач» в Мурманске поставил новый мировой рекорд по использованию ядерной энергоустановки. Об этом уведомляет пресс-служба Росатома.

Предыдущее рекордное достижение принадлежало ледоколу «Арктика». Срок эксплуатации его установки составлял 177,204 тысячи часов. Мурманский «Вайгач» уже добрался до отметки в 177,205 тысячи часов и не намерен останавливаться на этом достижении.Ранее ресурс подобных ядерных энергоустановок не превышал 100 тысяч часов, но благодаря усилиям инженеров «Атомфлота» сроки эксплуатации установок выросли вдвое.Таким образом, новый рекордсмен ледокол «Вайгач» сможет использовать свой ядерный двигатель на протяжении еще 2-3 лет. И все это благодаря тщательному уходу и своевременному обслуживанию технических систем ледокола. Возможно, за это время инженеры «Атомфлота» найдут способ продлить жизнь ядерного двигателя еще больше, и мурманский ледокол будет ставить всё новые и новые рекорды.