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Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа

Сегодня, 13:44
Многие женщины и девушки попадают в «ловушку» стандартной схемы «дом-работа-дом». Психологи называют это ловушку «колесом» и констатируют, что именно она мешает большинству девушек устроить свое семейное счастье. Еще одной помехой является мама, вернее совместное с ней проживание. В связи с этим психологи дали пять советов, как найти супруга.

Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа

 

Совет первый – оформить развод с мамой. Эксперты уверяют, что в общении с матерью нет ничего плохого, но если женщина хочет обрести свой дом, лучше с этим близким человеком расстаться. Естественно, можно ходить в гости, иногда ночевать, но лучше жить своим домом, куда можно привести понравившегося мужчину и провести время без строгого родительского надзора. Критичным считается возраст, когда под маминым крылом остается девушка лет 35. Есть риск, что она так родительское гнездо и не покинет.

Совет второй – жить себе в радость! Нужно жить так, чтобы было комфортно самой искательнице отношений, а не всем вокруг. Не стоит бежать под венец, как только мама сказала: «Возраст уже, скоро рожать не сможешь!». Тогда-то вполне уверенная в себе женщина бросается на поиски кого-нибудь, лишь бы скорее выйти замуж и родить сына-двоечника и хулигана на радость бабушкам и дедушкам и на муки самой себе. К поиску партнера нужно подходить ответственно и выбирать того, кто действительно заставляет биться сердце быстрее.

Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа

 

Совет третий - не имей сто рублей, а имей сто друзей. В последнее время девушки, желая подчеркнуть свою значимость и интеллект, заявляют, что подруг у них мало, так как по клубам они не ходят и в соцсетях не «зависают». И зря. Интернет отличная возможность для девушек в особенности найти подруг, которые имеют друзей, или сразу друзей, которые могут потом стать чем-то большим.

Совет четвертый – игнорировать комплексы, а лучше принять их. Избитая фраза «полюби себя, и остальные тебя полюбят» не всегда справедлива. Конечно, хаять свое отражение в зеркале тоже ни к чему, лучше здраво посмотреть на себя и принять свои недостатки. Не спешите копить деньги на пластические операции – вы просто станете копией очередной модели глянца. А мужчинам нужно что-то уникальное. Клоны, как удачные, так и не очень, им не нужны. Кто знает, может ваши «недостатки» и привлекут избранника своей оригинальностью.

Совет пятый – найти увлекательное хобби. Помимо работы желательно иметь увлечение, которое сможет расширить круг общения. К примеру, скалолазание – и для фигуры полезно (физические нагрузки) и молодые люди там имеются в избытке.
Дарья Светозарова
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