Совладелица S7 сообщила о «депрессии» мужа из-за Илона Маска

После запуска SpaceX ракеты Falcon Heavy, совладелец S7 рассказала о том, что у ее мужа из-за этого началась депрессия – никто не ожидал, что Илон Маск зайдет так далеко. Наталия Филева восхищается достижениями американско-канадского инженера, деятельность которого направлена, в первую очередь, не на заработок денег, а на изменение мира.
Также совладелица S7 сообщила о том, что власти США дали официальное разрешение на запуск «Зенита», который состоится с территории Соединенных Штатов Америки. Дата запуска назначена на 2019 год.
6 февраля Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Стоимость запуска составила 90 миллионов долларов, хотя он переносился по разным причинам более 10 раз.