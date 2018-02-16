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| | Совладелица S7 сообщила о «депрессии» мужа из-за Илона Маска

Совладелица S7 сообщила о «депрессии» мужа из-за Илона Маска

Вчера, 22:14
По словам совладелицы S7, у ее мужа началась депрессия из-за достижений компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Наталия Филева не ожидала, что американско-канадский инженер достигнет таких успехов и сделает прорыв в научно-космической сфере.

Совладелица S7 сообщила о «депрессии» мужа из-за Илона Маска

 

После запуска SpaceX ракеты Falcon Heavy, совладелец S7 рассказала о том, что у ее мужа из-за этого началась депрессия – никто не ожидал, что Илон Маск зайдет так далеко. Наталия Филева восхищается достижениями американско-канадского инженера, деятельность которого направлена, в первую очередь, не на заработок денег, а на изменение мира.

Также совладелица S7 сообщила о том, что власти США дали официальное разрешение на запуск «Зенита», который состоится с территории Соединенных Штатов Америки. Дата запуска назначена на 2019 год.

6 февраля Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Стоимость запуска составила 90 миллионов долларов, хотя он переносился по разным причинам более 10 раз.
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