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| | Женщины наследуют предрасположенность к раку яичников от своих отцов

Женщины наследуют предрасположенность к раку яичников от своих отцов

Вчера, 21:25
Американские ученые из Центра по изучению онкологических заболеваний, который находится в Нью-Йорке, заявили, что предрасположенность к раку яичников женщины приобретают от отцов.

Женщины наследуют предрасположенность к раку яичников от своих отцов

 

Врачи провели ряд экспериментов, доказывающих данное утверждение. Ранее предполагали, что женщины могли наследовать рак яичников только от матерей. Теперь эту гипотезу называют ложной. Недуг получаемый от отцов проявляется позже. Причем видимые симптомы возникают в тот момент, когда исправить уже ничего нельзя. Болезнь называют «медленным киллером». Онкология постепенно убивает человека, превращаясь в неизлечимую. Согласно статистике, только 46% пациенток клиник живут пять лет после того, как им ставят диагноз. Более половины женщин умирают раньше этого срока.

По словам ученых, полученные результаты исследования могут спасти множество людей. Так как теперь врачи будут обращать внимание на генетические анализы отцов и матерей, чего раньше не делали.
Домбровский Сергей
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