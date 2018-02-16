Японские физики рассказали о происхождении пульсирующих полярных сияний

Японские астрофизики наконец смогли объяснить происхождение знаменитого «северного сияния», которое считается самым фантастическим природным явлением. Раньше было известно только то, что пульсирующие авроральные пятна появляются на рассвете, однако механизм их появления никогда не подвергался наблюдению.

Дарья Светозарова

Исследователи используют новый спутник, который помогает им измерить ливень электронов, просачивающихся через магнитосферу планеты. Оказалось, что управляет авроральными пульсарами магнитное позе Земли. Японские эксперты заключили, что авроральные суббуры являются следствием глобальной реконфигурации в магнитосфере, выделяющей накопленную энергию солнечного ветра.Именно реконфигурация чаще всего служит предтечей образования плазменной волны определенного типа – волны хоруса. Таким образом, создается дождь из электронов в верхних слоях атмосферы. Система стабилизируется и выделяется яркий свет при падении отрицательно заряженных частиц.