Исследователи используют новый спутник, который помогает им измерить ливень электронов, просачивающихся через магнитосферу планеты. Оказалось, что управляет авроральными пульсарами магнитное позе Земли. Японские эксперты заключили, что авроральные суббуры являются следствием глобальной реконфигурации в магнитосфере, выделяющей накопленную энергию солнечного ветра.
Именно реконфигурация чаще всего служит предтечей образования плазменной волны определенного типа – волны хоруса. Таким образом, создается дождь из электронов в верхних слоях атмосферы. Система стабилизируется и выделяется яркий свет при падении отрицательно заряженных частиц.