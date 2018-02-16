В МГУ изменили цвет золота на синий

Ученые МГУ имени Ломоносова изменили цвет золота. Теперь это благородный металл получил синюю окраску, а все благодаря наночастицам, использующимся для обнаружения аминокислоты цестина.

Дарья Светозарова

Традиционный метод выявления этого вещества – люминесцентный. Однако для его использование необходимо дорогостоящее оборудование. В качестве менее затратной альтернативы было предложено воспользоваться свойством наночастиц золота, которые выступают своеобразными индикаторами. При большом скоплении они способны просигнализировать об обнаружении в золоте различных ионов металлов: анионов и органики, в том числе и цестина. Уже спустя две, максимум три минуты окрас частиц меняется на синий. Зафиксировать это изменение можно как с помощью спектрофотометра, так и невооруженным глазом.Цестин относится к аминокислотам. Он входит в состав кератинов и содержится в ногтях, перьях и волосах. Его используют в качестве антиоксиданта при рентгене. Помимо этого, высокая концентрация цестина в организме может указывать на болезнь Альцгеймера или проблемы в сердечно-сосудистой системе.