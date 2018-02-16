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| | Вирус Х и другие неприятности: Учёные составили список болезней будущего

Вирус Х и другие неприятности: Учёные составили список болезней будущего

Вчера, 19:18
Науку всегда интересовало, какие эпидемии могут угрожать населению Земли в будущем. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составили список возможных «неприятностей». 

Вирус Х и другие неприятности: Учёные составили список болезней будущего

 

За время своего существования на Земле человечество не раз подвергалось шквальным неожиданным эпидемиям, которые как по заказу, уносили множество людских жизней. Чума, лихорадка и другие вирусы раз в столетие обязательно проявляли себя и вызывали массовые эпидемии с летальным исходом. 

С развитием науки и технологий проблема неожиданного вирусного апокалипсиса не исчезла. С каждым годом появляются новые штаммы ранее неизвестных болезней, а некоторые, казалось бы, уже хорошо изученные, мутируют до неузнаваемости. Взять хотя бы вирус обычного гриппа, который каждый год вызывает новые осложнения и атакует организм человека по-разному. 

Медики в очередной раз решили предугадать развитие событий и составили список первоочередных задач, куда включили самые возможные вариации вирусов, с которыми бороться предстоит в первую очередь. Специалисты Всемирной организации здравоохранения предположили, что людям в будущем будут угрожать вирусы Зика и Эболы. 


Вирус Х и другие неприятности: Учёные составили список болезней будущего

 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом рассказал, что в список самых опасных заболеваний также попали лихорадка Ласса, MERS, SARS, вирус Нипа и лихорадка Рифт-Валли. Не исключает доктор и новых вспышек гриппа в новых вариациях, которые могут оказаться для человека ещё более опасными, чем были предыдущие. Новая модификация этого вируса, причисленного к смертельным, сейчас бушует в США и Великобритании. Примечательно, что именно в этом году отмечается 100-летие со дня пандемии гриппа 1918 года, которая унесла в то время жизни более 50 миллионов человек. 


Впервые в список первоочередных задач по разработке методов борьбы и противодействия попал так называемый «Вирус Х». Это заболевание не изучено учёными, так как пока что никак не проявило себя. Специалисты впервые за долгое время предположили, что появление нового патогена неизбежно и стоит быть к этому готовыми. 

В список возможных заболеваний специалисты ВОЗ внесли также лептоспироз, лихорадку денге, желтую лихорадку и ВИЧ. А вот такие ранее непобедимые болезни, как туберкулез, малярия, оспа, холера, лейшманиоз, вирус Западного Нила и даже чума попали в список несрочных задач учёных. 

Вирус Х и другие неприятности: Учёные составили список болезней будущего

 

Вопрос о том, откуда же берутся новые вирусы, давно беспокоит жителей нашей планеты. Некоторые предполагают, что невидимый неприятель попадает на Землю из космоса вместе с космическими камнями и пылью. Другие обвиняют во всём тайные лаборатории и считают эпидемии хорошо спланированными актами экстремизма, а новые штаммы вирусов не чем иным, как научными разработками. Кто бы ни был прав, ясно одно, невидимый противник человечества с каждым годом становится всё сильнее и изощрённее.

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