Вирус Х и другие неприятности: Учёные составили список болезней будущего

Науку всегда интересовало, какие эпидемии могут угрожать населению Земли в будущем. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составили список возможных «неприятностей».





За время своего существования на Земле человечество не раз подвергалось шквальным неожиданным эпидемиям, которые как по заказу, уносили множество людских жизней. Чума, лихорадка и другие вирусы раз в столетие обязательно проявляли себя и вызывали массовые эпидемии с летальным исходом. За время своего существования на Земле человечество не раз подвергалось шквальным неожиданным эпидемиям, которые как по заказу, уносили множество людских жизней. Чума, лихорадка и другие вирусы раз в столетие обязательно проявляли себя и вызывали массовые эпидемии с летальным исходом.





С развитием науки и технологий проблема неожиданного вирусного апокалипсиса не исчезла. С каждым годом появляются новые штаммы ранее неизвестных болезней, а некоторые, казалось бы, уже хорошо изученные, мутируют до неузнаваемости. Взять хотя бы вирус обычного гриппа, который каждый год вызывает новые осложнения и атакует организм человека по-разному.





Медики в очередной раз решили предугадать развитие событий и составили список первоочередных задач, куда включили самые возможные вариации вирусов, с которыми бороться предстоит в первую очередь. Специалисты Всемирной организации здравоохранения предположили, что людям в будущем будут угрожать вирусы Зика и Эболы.



Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом рассказал, что в список самых опасных заболеваний также попали лихорадка Ласса, MERS, SARS, вирус Нипа и лихорадка Рифт-Валли. Не исключает доктор и новых вспышек гриппа в новых вариациях, которые могут оказаться для человека ещё более опасными, чем были предыдущие. Новая модификация этого вируса, причисленного к смертельным, сейчас бушует в США и Великобритании. Примечательно, что именно в этом году отмечается 100-летие со дня пандемии гриппа 1918 года, которая унесла в то время жизни более 50 миллионов человек.





Впервые в список первоочередных задач по разработке методов борьбы и противодействия попал так называемый «Вирус Х». Это заболевание не изучено учёными, так как пока что никак не проявило себя. Специалисты впервые за долгое время предположили, что появление нового патогена неизбежно и стоит быть к этому готовыми.





В список возможных заболеваний специалисты ВОЗ внесли также лептоспироз, лихорадку денге, желтую лихорадку и ВИЧ. А вот такие ранее непобедимые болезни, как туберкулез, малярия, оспа, холера, лейшманиоз, вирус Западного Нила и даже чума попали в список несрочных задач учёных.



