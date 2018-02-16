Учёные: У женщин, которые используют чистящие средства дома, хуже работают лёгкие

Специалисты из Бергенского университета в Норвегии заявили, что у женщин, которые используют чистящие средства дома и на работе, хуже работают лёгкие. Содержащиеся в разных спреях химические вещества прямо пропорционально воздействуют на дыхательные пути.

По словам ведущего автора исследования Сесиль Сванес, было известно о кратковременных эффектах от чистящих средств, когда бывали приступы астмы. Новое исследование показывает, что всё происходит долгосрочно, и постепенно лёгкие работают всё хуже, фактически «старея» раньше других органов у женщины, как сообщает VladTime.

Как сообщают учёные, особенно это опасно для тех, кто работает уборщицами. Эффект примерно такой же, как если бы женщины курили непрерывно около двадцати лет. Химические вещества в очищающих средствах вызывают раздражение на слизистой оболочке, в связи с чем дыхательные пути работают хуже. Специалисты отмечают, что ещё не все факторы учтены, и исследование продолжается.





Ирина Летинская