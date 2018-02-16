Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Учёные доказали, что борщ помогает похудеть

Учёные доказали, что борщ помогает похудеть

Вчера, 18:14
Учёные из британского Национального медицинского университета выяснили, что борщ помогает девушкам похудеть. Всё это осуществляется благодаря томатам или же свекле, которые добавляют в борщ.

Учёные доказали, что борщ помогает похудеть

 

Денис Мур и Эндрю Ригал являются авторами исследования. Они акцентировали внимание на том, что борщ, в котором содержатся свекла или же томаты, является отличным продуктом для дальнейшего похудения. Специалисты выяснили, что свекольный сок, выделяемый при зажарке и пропаривании ингредиентов, является полезным. Для того чтобы убедиться в этом, специалисты пригласили для участия в исследовании порядка 100 девушек разных возрастов.

Учёные доказали, что борщ помогает похудеть

 

Каждой из них предлагалось 4 раза в неделю кушать борщ со свеклой или же томатами внутри. Причём отношение объёма сока свеклы к прочим ингредиентам составляло 1 к 50. Достаточно было одной свеклы на 2-3 порции борща. У представительниц прекрасного пола соответствующий рацион был на протяжении месяца. Несмотря на то, что калорийность продуктов питания была выше их прежнего рациона, каждой из респонденток удалось похудеть. 7 из 100 участниц исследования за месяц сбросили почти 10 килограммов, 26% - от 5 до 10 килограмм, 47% - от 2 до 5 килограмм, а 20% - от 500 грамм до 2 килограмм.
Вещий Олег
Новости по теме
Панин разбил посуду на съемках нового фильма «Борщ»
Панин разбил посуду на съемках нового фильма «Борщ»

Актер Алексей Панин на попавшем в сеть фрагменте со съемок фильма «Борщ» бьет посуду и бранится. 

В школах Японии в честь приезда Путина приготовили борщ
В школах Японии в честь приезда Путина приготовили борщ

В Нагато (Япония) во многих школах временно изменили рацион учеников, добавив в него борщ и пирожки. Сообщается, что это сделано в честь приезда президента

Анфиса Чехова впервые в жизни сварила борщ
Анфиса Чехова впервые в жизни сварила борщ

Телеведущая Анфиса Чехова недавно в социальную сеть Instagram опубликовала фотографию и под снимком написала, что она впервые в жизни сварила борщ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости