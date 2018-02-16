Учёные доказали, что борщ помогает похудеть

Учёные из британского Национального медицинского университета выяснили, что борщ помогает девушкам похудеть. Всё это осуществляется благодаря томатам или же свекле, которые добавляют в борщ.

Денис Мур и Эндрю Ригал являются авторами исследования. Они акцентировали внимание на том, что борщ, в котором содержатся свекла или же томаты, является отличным продуктом для дальнейшего похудения. Специалисты выяснили, что свекольный сок, выделяемый при зажарке и пропаривании ингредиентов, является полезным. Для того чтобы убедиться в этом, специалисты пригласили для участия в исследовании порядка 100 девушек разных возрастов.

Вещий Олег

Каждой из них предлагалось 4 раза в неделю кушать борщ со свеклой или же томатами внутри. Причём отношение объёма сока свеклы к прочим ингредиентам составляло 1 к 50. Достаточно было одной свеклы на 2-3 порции борща. У представительниц прекрасного пола соответствующий рацион был на протяжении месяца. Несмотря на то, что калорийность продуктов питания была выше их прежнего рациона, каждой из респонденток удалось похудеть. 7 из 100 участниц исследования за месяц сбросили почти 10 килограммов, 26% - от 5 до 10 килограмм, 47% - от 2 до 5 килограмм, а 20% - от 500 грамм до 2 килограмм.