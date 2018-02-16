Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу из-за мощных приливов

Согласно другой гипотезе, передвижение с помощью конечностей стало результатом адаптации в мелких водоемах, которые часто пересыхали, но были богаты растительной пищей. Если вернуться к океанским приливам, то можно предположить, что вода выбрасывала животных из океана или моря, а после отлива они оказывались запертыми в мелких лужах. Преимущество получал тот представитель древней фауны, который мог вернуться в море. Это, как правило, удавалось рыбам с очень мощными плавниками.
Чтобы подтвердить свою теорию, команда исследователей во главе с Маттиасом Грином смоделировала береговую линию, приливы и отливы девонского периода – тогда происходило слияние двух континентов, Гондваны и Лаврусии, возле экватора. Вскоре они слились в суперконтинент Пангею. Оказалось, что эти обстоятельства способствовали увеличению силы приливов и отливов.