Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу из-за мощных приливов

Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу из-за мощных приливов

Вчера, 17:29
400 миллионов лет прошло с трех пор, как древние рыбы вышли на сушу. Однако до сих пор ученые пытаются найти разгадку тому, что же заставило их выйти из воды и отрастить конечности, пригодные для ходьбы. По одной из версий, в древности наблюдались приливы, многократно превышающие по мощности современные. Это и стало причиной того, что некоторые подводные жители покинули прежний ареал обитания.

Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу из-за мощных приливов

 

Согласно другой гипотезе, передвижение с помощью конечностей стало результатом адаптации в мелких водоемах, которые часто пересыхали, но были богаты растительной пищей. Если вернуться к океанским приливам, то можно предположить, что вода выбрасывала животных из океана или моря, а после отлива они оказывались запертыми в мелких лужах. Преимущество получал тот представитель древней фауны, который мог вернуться в море. Это, как правило, удавалось рыбам с очень мощными плавниками.

Чтобы подтвердить свою теорию, команда исследователей во главе с Маттиасом Грином смоделировала береговую линию, приливы и отливы девонского периода – тогда происходило слияние двух континентов, Гондваны и Лаврусии, возле экватора. Вскоре они слились в суперконтинент Пангею. Оказалось, что эти обстоятельства способствовали увеличению силы приливов и отливов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Учёные: Рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу
Учёные: Рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу

Учёные из США выяснили, что рыбы умели ходить задолго до выхода жизни на сушу. Статью об исследовании опубликовали в Cell.

Ученые предложили новую теорию появления ног
Ученые предложили новую теорию появления ног

Ученые предложили новую теорию появления ног. Об этом сообщили специалисты.

Палеонтологи: Американскими исследователями обнаружены останки древней рыбы с четырьмя ногами
Палеонтологи: Американскими исследователями обнаружены останки древней рыбы с четырьмя ногами

Американские ученые обнаружили останки четвероногой рыбы. Она стала звеном эволюции на этапе выхода позвоночных на сушу.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости