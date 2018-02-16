Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу из-за мощных приливов

400 миллионов лет прошло с трех пор, как древние рыбы вышли на сушу. Однако до сих пор ученые пытаются найти разгадку тому, что же заставило их выйти из воды и отрастить конечности, пригодные для ходьбы. По одной из версий, в древности наблюдались приливы, многократно превышающие по мощности современные. Это и стало причиной того, что некоторые подводные жители покинули прежний ареал обитания.

Дарья Светозарова

Согласно другой гипотезе, передвижение с помощью конечностей стало результатом адаптации в мелких водоемах, которые часто пересыхали, но были богаты растительной пищей. Если вернуться к океанским приливам, то можно предположить, что вода выбрасывала животных из океана или моря, а после отлива они оказывались запертыми в мелких лужах. Преимущество получал тот представитель древней фауны, который мог вернуться в море. Это, как правило, удавалось рыбам с очень мощными плавниками.Чтобы подтвердить свою теорию, команда исследователей во главе с Маттиасом Грином смоделировала береговую линию, приливы и отливы девонского периода – тогда происходило слияние двух континентов, Гондваны и Лаврусии, возле экватора. Вскоре они слились в суперконтинент Пангею. Оказалось, что эти обстоятельства способствовали увеличению силы приливов и отливов.