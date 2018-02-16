Роскосмос планирует запустить ракету «Союз-СТ-Б» 6 марта

Роскосмос назначил дату пуска ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». Запуск произойдет 6 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сообщение об этом появилось на портале корпорации в пятницу.

Виктория Озерова

Сегодня на портале Роскосмоса появилось сообщение о пуске ракеты-носителя. В послании уточняется, что дата была согласована с клиентом. «Союз-СТ-Б» с четырьмя O3b, спутниками европейского производства, отправится за пределы Земли 6 марта с космодрома Куру, который располагается во Французской Гвиане. Объекты космического аппарата должны стать частью новой европейской системы связи на орбите планеты. Устройства обеспечат доступом в Сеть около несколько миллиардов людей, которые проживают в дальних регионах, где невозможно провести связь другим способом.Испытания систем управления объекта эксперты корпорации Роскосмос начали сегодня, 16 февраля. Ранее на ракету было установлено устройство для обеспечения безопасности в полете.