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| | Роскосмос планирует запустить ракету «Союз-СТ-Б» 6 марта

Роскосмос планирует запустить ракету «Союз-СТ-Б» 6 марта

Вчера, 17:25
Роскосмос назначил дату пуска ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». Запуск произойдет 6 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сообщение об этом появилось на портале корпорации в пятницу.

Роскосмос планирует запустить ракету «Союз-СТ-Б» 6 марта

 

Сегодня на портале Роскосмоса появилось сообщение о пуске ракеты-носителя. В послании уточняется, что дата была согласована с клиентом. «Союз-СТ-Б» с четырьмя O3b, спутниками европейского производства, отправится за пределы Земли 6 марта с космодрома Куру, который располагается во Французской Гвиане. Объекты космического аппарата должны стать частью новой европейской системы связи на орбите планеты. Устройства обеспечат доступом в Сеть около несколько миллиардов людей, которые проживают в дальних регионах, где невозможно провести связь другим способом.

Испытания систем управления объекта эксперты корпорации Роскосмос начали сегодня, 16 февраля. Ранее на ракету было установлено устройство для обеспечения безопасности в полете.
Виктория Озерова
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