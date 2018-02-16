NASA возвращает с МКС на Землю неисправного робота-спутника Robnaut

После нескольких попыток исправить Robonaut, резидентскую машину МКС, американское космическое агентство приняло решение относительно отправки его на Землю, где и будет завершен его ремонт.
Будущее космических полетов, вероятно, будет связано с большим количеством роботов. По мере того, как развивается искусственный интеллект, а также роботизированные тела, идея отправлять машины в космос становится все более привлекательной.
Первоначально, упомянутый Robonaut был направлен в космос еще в 2011 году. Там он должен был начать жизнь в качестве прототипа тестового предмета для миссий с участием помощников роботов. Миссия была полезной, так как устройству были даны основные задачи, которые выполнялись операторами с Земли дистанционно. Проблема заключалась в том, что попытки обновить Robonaut все время заканчивалась неудачно.
После нескольких лет, пытаясь понять, почему же Robonaut не работал, было обнаружено, что у него отсутствовал заземленный кабель.