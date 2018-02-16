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| | NASA возвращает с МКС на Землю неисправного робота-спутника Robnaut

NASA возвращает с МКС на Землю неисправного робота-спутника Robnaut

Сегодня, 17:17
По мере того, как развиваются технологии, космонавтика все больше полагается на то, что астронавтов на околоземной орбите со временем заменят роботы. Тем не менее, их время, по всей видимости, еще не пришло, ведь отправка роботизированного спутника NASA успехом не увенчалась и на данный момент его возвращают на Землю.

NASA возвращает с МКС на Землю неисправного робота-спутника Robnaut

 

После нескольких попыток исправить Robonaut, резидентскую машину МКС, американское космическое агентство приняло решение относительно отправки его на Землю, где и будет завершен его ремонт.

Будущее космических полетов, вероятно, будет связано с большим количеством роботов. По мере того, как развивается искусственный интеллект, а также роботизированные тела, идея отправлять машины в космос становится все более привлекательной.

Первоначально, упомянутый Robonaut был направлен в космос еще в 2011 году. Там он должен был начать жизнь в качестве прототипа тестового предмета для миссий с участием помощников роботов. Миссия была полезной, так как устройству были даны основные задачи, которые выполнялись операторами с Земли дистанционно. Проблема заключалась в том, что попытки обновить Robonaut все время заканчивалась неудачно.

После нескольких лет, пытаясь понять, почему же Robonaut не работал, было обнаружено, что у него отсутствовал заземленный кабель.
Николай Офицеров
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