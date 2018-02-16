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| | Венера могла быть обитаемой 2,9 миллиарда лет назад

Венера могла быть обитаемой 2,9 миллиарда лет назад

Сегодня, 17:15
Специалисты американского космического агентства NASA поделились результатами своего исследования, которые показали, что Венера вполне могла быть обитаемой около трёх миллиардов лет назад, вследствие поддержания биосферы, сходной с земной.

Венера могла быть обитаемой 2,9 миллиарда лет назад

 

Эксперты NASA заявили, что примерно три миллиарда лет назад на Венере сохранялись все условия, необходимые для зарождения живых организмов и поддержания их жизнедеятельности, так как в тот период средняя температура на планете составляла около 20 градусов по Цельсию. Благодаря компьютерному моделированию учёные сумели воссоздать модель условий поверхности Венеры, которые поддерживались на планете в указанный период времени. За основу специалисты взяли данные о том, что в то время основным компонентом атмосферы Венеры являлся азот, давление которого приравняли к земным условиям.

Также учёные приняли показатель воды на поверхности планеты, опустив его до 10 метров. Сформировавшиеся условия позволили полагать, что в подобной ситуации вполне могли существовать определённые типы живых организмов. Заметим, в данный момент наличие жизни на Венере невозможно в связи с постоянными вулканическими извержениями.
Александр Вест
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