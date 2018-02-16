Венера могла быть обитаемой 2,9 миллиарда лет назад

Специалисты американского космического агентства NASA поделились результатами своего исследования, которые показали, что Венера вполне могла быть обитаемой около трёх миллиардов лет назад, вследствие поддержания биосферы, сходной с земной.

Александр Вест

Эксперты NASA заявили, что примерно три миллиарда лет назад на Венере сохранялись все условия, необходимые для зарождения живых организмов и поддержания их жизнедеятельности, так как в тот период средняя температура на планете составляла около 20 градусов по Цельсию. Благодаря компьютерному моделированию учёные сумели воссоздать модель условий поверхности Венеры, которые поддерживались на планете в указанный период времени. За основу специалисты взяли данные о том, что в то время основным компонентом атмосферы Венеры являлся азот, давление которого приравняли к земным условиям.Также учёные приняли показатель воды на поверхности планеты, опустив его до 10 метров. Сформировавшиеся условия позволили полагать, что в подобной ситуации вполне могли существовать определённые типы живых организмов. Заметим, в данный момент наличие жизни на Венере невозможно в связи с постоянными вулканическими извержениями.