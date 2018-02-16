Астронавты США и Японии отправились в открытый космос с борта МКС

16 февраля астронавт США Марк Ванде Хай и его коллега из Японии Норисигэ Канаи отправились в открытый космос для транспортировки захватов манипулятора Candaram 2. На сайте американского агентства NASA ведется прямая трансляция этого процесса.

Домбровский Сергей

Захваты Candaram 2 выполняют роль «рук» манипулятора. Они имеют длину один метр и массу два центнера. Данное оборудование функционирует на МКС с 2001 года. Теперь захваты хотят отправить на Землю, где их модернизируют. В 2009 году на МКС поступили запасные элементы к действующему оборудованию. На данный момент американец и японец работают в открытом космосе, а их коллеги из России и США наблюдают за этим процессом.Сейчас операция проходит в стандартном режиме, пока сложностей не возникает. Марк Ванде Хай выходил в открытый космос четыре раза, а для Норисигэ Канаи сегодня состоялся дебют. По завершении операции японец поделится своими впечатлениями от пребывания за пределами МКС.