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| | Астронавты США и Японии отправились в открытый космос с борта МКС

Астронавты США и Японии отправились в открытый космос с борта МКС

Сегодня, 17:14
16 февраля астронавт США Марк Ванде Хай и его коллега из Японии Норисигэ Канаи отправились в открытый космос для транспортировки захватов манипулятора Candaram 2. На сайте американского агентства NASA ведется прямая трансляция этого процесса.

Астронавты США и Японии отправились в открытый космос с борта МКС

 

Захваты Candaram 2 выполняют роль «рук» манипулятора. Они имеют длину один метр и массу два центнера. Данное оборудование функционирует на МКС с 2001 года. Теперь захваты хотят отправить на Землю, где их модернизируют. В 2009 году на МКС поступили запасные элементы к действующему оборудованию. На данный момент американец и японец работают в открытом космосе, а их коллеги из России и США наблюдают за этим процессом.

Сейчас операция проходит в стандартном режиме, пока сложностей не возникает. Марк Ванде Хай выходил в открытый космос четыре раза, а для Норисигэ Канаи сегодня состоялся дебют. По завершении операции японец поделится своими впечатлениями от пребывания за пределами МКС.
Домбровский Сергей
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