Ученые доказали вред дезодорантов для лёгких человека

Учёные доказывают давно существующую теорию вреда дезодорантов и туалетных вод на окружающую среду и на организм человека в частности. Они наносят ущерб не меньше выхлопных газов, которые выбрасывают машины.

Дарья Пышняк

Научными работами, которые выявили вред парфюмерной продукции, занимались ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований Соединённых Штатов Америки. В большинстве промышленных городов источниками загрязнений воздушного пространства являются заводы и автомобили. Их выхлопные газы содержат канцерогенные вещества и токсичные аэрозоли.Проведя много обследований учёные выяснили, что помимо этих веществ, атмосфера загрязнена многими другими. Одним из источников вредоносных газов является парфюмерная продукция, выполненная из углеводородного сырья. Эти элементы могут повышать риск заболеваний онкологическими болезнями органов дыхания. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо убрать летучие препараты из состава косметологических препаратов. Но на это вряд ли согласятся производители.