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| | В США смогут диагностировать сотрясение мозга по анализу крови

В США смогут диагностировать сотрясение мозга по анализу крови

Сегодня, 17:06
В Соединенных Штатах Америки американское Управление по санитарному надзору разрешило использование анализа, который определяет степень повреждения головного мозга человека после сотрясения. Для проведения теста нужен лишь образец крови.

В США смогут диагностировать сотрясение мозга по анализу крови

 

С помощью передового анализа крови, способного определить тяжесть повреждений, полученных мозгом во время сотрясения, многие пациенты смогут получить диагностику без использования дорогостоящих процедур МРТ. Также специалисты заверяют, что подобный метод анализа займёт немного времени. Проект, в котором уровень сотрясения мозга было предложено определять с помощью анализа крови, был предложен специалистами, представляющими компанию Banyan Biomakers.

Тест, названный Brain Trauma Indicator, по заверению специалистов, определяет наличие в крови пациента биомаркеров GFAP, а также UCH-L1, сигнализирующих о различных повреждениях головного мозга человека. Вследствие лабораторных испытаний учёным удалось установить, что точность данного теста составляет более 97 процентов.
Александр Вест
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