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| | Эксперты: последствия разлива нефти в Арктике невозможно предсказать

Эксперты: последствия разлива нефти в Арктике невозможно предсказать

Вчера, 17:27
Норвежские учёные исследуют разливы нефти в Арктике. Так они предполагают избежать экологической катастрофы.

Эксперты: последствия разлива нефти в Арктике невозможно предсказать

 

Морской лёд — это сложная структура. Дело в том, что морская вода — солёная. Структура солёного льда похожа на губку, сквозь поры и каналы которой проходит соль, вода и пузырьки воздуха. Это будет иметь большое значение в случае разлива нефти. Нефть легче морской воды и поэтому остаётся на её поверхности. Она проходит сквозь каналы во льду и сильно затрудняет очистку.

Структура арктического морского льда настолько сложна, что предсказать, как лёд и нефть будут взаимодействовать друг с другом — невозможно. Норвежские учёные анализируют морской лёд, собирая пробы и проводя испытания. Также они широко применяют 3D-моделирование для воспроизведения аварийных ситуаций. Исследователь Зенке Маус пришёл к выводу, что есть разлив нефти случится в Арктическом море, ликвидировать его будет гораздо сложнее, чем разлив в обычном море. Нефть может оказаться в ледяной ловушке.

Исследовательская группа Мауса пытается спрогнозировать, сколько нефти может удерживать лёд и сколько нефти освободится, если лёд всё-таки растает. Ответы на эти вопросы помогут предотвращать экологические катастрофы.
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