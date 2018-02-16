Эксперты: последствия разлива нефти в Арктике невозможно предсказать

Норвежские учёные исследуют разливы нефти в Арктике. Так они предполагают избежать экологической катастрофы.

Морской лёд — это сложная структура. Дело в том, что морская вода — солёная. Структура солёного льда похожа на губку, сквозь поры и каналы которой проходит соль, вода и пузырьки воздуха. Это будет иметь большое значение в случае разлива нефти. Нефть легче морской воды и поэтому остаётся на её поверхности. Она проходит сквозь каналы во льду и сильно затрудняет очистку.Структура арктического морского льда настолько сложна, что предсказать, как лёд и нефть будут взаимодействовать друг с другом — невозможно. Норвежские учёные анализируют морской лёд, собирая пробы и проводя испытания. Также они широко применяют 3D-моделирование для воспроизведения аварийных ситуаций. Исследователь Зенке Маус пришёл к выводу, что есть разлив нефти случится в Арктическом море, ликвидировать его будет гораздо сложнее, чем разлив в обычном море. Нефть может оказаться в ледяной ловушке.Исследовательская группа Мауса пытается спрогнозировать, сколько нефти может удерживать лёд и сколько нефти освободится, если лёд всё-таки растает. Ответы на эти вопросы помогут предотвращать экологические катастрофы.