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Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО»

Сегодня, 16:53
Лётчица Советского Союза Марина Попович поделилась секретной информацией о просьбе Советских властей найти и сделать фото неопознанного летающего объекта. НЛО тогда воспринимали как феномен.

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО»

 

Попович прозвали «Мадам Миг» за её достижения в лётном деле. Она могла летать на сорока разных видах транспорта, что не каждый заслуженный пилот может себе позволить. Установив 102 рекорда и написав докторскую диссертацию, женщина была окутана своей профессией.

Увиденные на Валдае внеземные объекты покорительнице воздушного пространства довелось держать лишь строго в своей памяти. Советские власти не были сторонниками веры в НЛО, их заданием была защита от американских технологий. И только сейчас Марине Попович дозволено разглашать тайну Министерства Обороны Советского Союза 70-х годов.
Дарья Пышняк
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