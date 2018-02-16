НЛО все чаще наведывается в Ульяновскую область

Далеко не каждый готов открыто рассказывать о таком, дабы его не сочли сумасшедшим. Тем не менее, фольклорист и кандидат философских наук Евгений Сафронов охотно собирает подобные сведения, которые ему крайне часто предоставляют.
Он рассказал о том, что многие ульяновцы настолько искренне рассказывают о пришельцах, что не поверить буквально каждому их слову весьма затруднительно. К слову, некоторые избегают названия «НЛО», а используют другие слова, вроде: чурбачки, клин, цилиндры, шар, тарелка и тому подобные.
Причем, если одним действительно может видеться тарелка, то другие все же склоняются к мысли о том, что это что-то внешне напоминающее цилиндр определенной формы. Один из очевидцев именно так и описывал НЛО.
Сам Сафронов признается, что уже более 18 лет ездит по разным регионам, собирая фольклорно-этнографические экспедиции, беседуя с людьми и записывая их необычные истории о внеземных цивилизациях.