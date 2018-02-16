НЛО все чаще наведывается в Ульяновскую область

Споры на тему того, существует ли НЛО на самом деле, не утихают до сих пор. Многие потешаются над даже самим предположением об этом, другие искренне верят. Жители Ульяновской области однозначно относят себя ко вторым, ведь уверяют, что уже неоднократно встречались с НЛО.

Николай Офицеров

Далеко не каждый готов открыто рассказывать о таком, дабы его не сочли сумасшедшим. Тем не менее, фольклорист и кандидат философских наук Евгений Сафронов охотно собирает подобные сведения, которые ему крайне часто предоставляют.Он рассказал о том, что многие ульяновцы настолько искренне рассказывают о пришельцах, что не поверить буквально каждому их слову весьма затруднительно. К слову, некоторые избегают названия «НЛО», а используют другие слова, вроде: чурбачки, клин, цилиндры, шар, тарелка и тому подобные.Причем, если одним действительно может видеться тарелка, то другие все же склоняются к мысли о том, что это что-то внешне напоминающее цилиндр определенной формы. Один из очевидцев именно так и описывал НЛО.Сам Сафронов признается, что уже более 18 лет ездит по разным регионам, собирая фольклорно-этнографические экспедиции, беседуя с людьми и записывая их необычные истории о внеземных цивилизациях.