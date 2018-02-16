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| | Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников

Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников

Сегодня, 15:51
Американские ученые из Исследовательской лаборатории ВВС США заявили, что для беспилотных летательных аппаратов отлично подойдут искусственные волосы в качестве сенсоров по определению состояния и направления воздушных масс.

Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников

 

Периодически появляется информация о том, как дроны разбиваются по причине неправильной работы оборудования. С помощью искусственных волос удастся избежать множества катастроф. Инженеры обратили внимание на летучих мышей, которые обладая отвратительным зрением без проблем перемещаются в пространстве. Все чаще специалисты следят за природой и применяют увиденное в своих разработках. Эксперты создают датчик в виде искусственного волоска. Подобный механизм используют при полетах летучие мыши.

Сейчас дроны имеют мало пространственных датчиков и часто теряются без GPS. Сенсор из искусственных волос представляет собой стеклянную колбочку с углеродными нанотрубками внутри. На них подается напряжение, это позволяет определять направление воздушных потоков.
Домбровский Сергей
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