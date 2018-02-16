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| | Археологи подтвердили догадку вытянутых черепов

Археологи подтвердили догадку вытянутых черепов

Сегодня, 15:13
В США подтвердилась курсирующая ранее догадка найденных на территории Америки черепах. Их обладатели жили на той территории ещё до открытия её Христофором Колумбом в пятнадцатом веке. Результаты исследований опубликованы в журнале Current Anthropology.

Археологи подтвердили догадку вытянутых черепов

 

Команда учёных во главе с биоархеологом Мэтью Веласко из Корнеллского университета осмотрела 211 черепов, которыми обладали жители современного Перу, захороненных за три столетия до появления там инков. Небольшая народность коллагуа и были теми людьми, которые удлиняли свои черепа, обтягивая младенцам туго головы. Это было проявлением высокого социального статуса.

Древние захоронения на тех территориях проходили на двух «кладбищах» – для элиты и подчинённых. Вытянутые черепа больше встречались в пещере, где находились останки элитных особей. Этому служит показатель химического анализа, по которому было видно, что женщины, обладательницы вытянутой головы, лучше питались и не подвергались побоям, что не скажешь о других особях слабого пола.

С приходом на территорию испанцев практика в изменении черепов была запрещена.
Дарья Пышняк
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